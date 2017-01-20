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Сирия новости 20 января 2017 22.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе
Новости Сирии

Сирия новости 20 января 2017 22.30: боевики оппозиции обстреливают Дамаск, ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе

Сегодня 22:30
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ВВС Сирии нанесли массированный удар по укрепрайонам ИГ на востоке провинции Хомс

Сирия, 20 января. ВВС Сирии в результате бомбардировки укрепрайонов ИГ* вблизи базы «Т-4» на востоке Хомса ликвидировали около 15 террористов. Отряды боевиков-оппозиционеров открыли огонь по району Дамаска, где располагается посольство РФ. В Идлибе в ходе перестрелок между боевиками «Джебхат ан-Нусры»** и «Ахрар аш-Шам» гибнут мирные жители, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Боевики так называемой умеренной оппозиции обстреляли жилые кварталы района Аль-Мазра города Дамаск. При этом несколько мин разорвались в непосредственной близости от территории российского посольства. Зафиксированы многочисленные повреждения зданий инфраструктуры, одно из домостроений было частично разрушено. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения устанавливается.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Аль-Сефлания, расположенного в окрестностях города Аль-Баб продолжаются ожесточенные бои между отрядами сил операции «Щит Евфрата» и террористами ИГ. Боевикам Сирийской свободной армии (ССА)*** удалось отразить атаку смертника ИГ на свои позиции. Однако в ходе интенсивных перестрелок серьезные потери в численной силе и технике несут обе стороны.

Террористы ИГ атаковали позиции отрядов ССА в окрестностях города Аль-Баб

Провинция Хомс

Как сообщает одно из сирийских новостных агентств, ВВС САР провели мощную бомбардировку опорных пунктов террористов ИГ в районе намеленного пункта Шарифа на западе от правительственной авиабазы «Т-4» в восточной части провинции Хомс. По информации источника, в результате авиаудара не меньше 15 боевиков было уничтожено. Среди ликвидированных членов формирования был также один из высокопоставленных командиров ИГ.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным медиа-центра провинции Дейр эз-Зор, в нескольких жилых кварталах районов Аль-Джура и Аль-Кусур зафиксированы многочисленные прилеты крупнокалиберных мин и артиллерийских снарядов, которые были выпущены с направления опорных пунктов террористов ИГ. В результате погибли несколько местных жителей, некоторые ранены. Точные данные о количестве жертв и разрушениях в настоящий момент устанавливаются.

Боевики ИГ вновь открыли огонь по жилым кварталам Дейр эз-Зора

Провинция Даръа

В окрестностях населенного пункта Аль-Амирия, находящегося на западе провинции Даръа, погибли пять мирных жителей в результате подрыва на минном поле. Предполагается, что территория была заминирована боевиками оппозиционных группировок, которые ранее дислоцировались в этом регионе.

Провинция Идлиб

В северной части провинции Идлиб вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джунд Аль-Акса». Террористы ведут массированный огонь по позициям друг друга из тяжелой артиллерии и ракетных установок. Оба формирования потеряли уже как минимум по десять боевиков, однако столкновения не прекращаются.

Тем временем на юге провинции интенсивность перестрелок между отрядами «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам» в целом заметно снизилась, хотя короткие бои время от времени возобновляются. Наиболее ожесточенные перестрелки отмечаются вблизи населенного пункта Минас на юго-востоке. Сообщается также, что в ходе столкновений между террористами погибли несколько мирных жителей, так как многие перестрелки велись на территориях жилых районов. Однако точные данные о количестве жертв среди мирного населения пока устанавливаются.

Провинция Ракка

Бомбардировщики западной коалиции продолжают наносить авиаудары по позициям боевиков ИГ на западе от города Ракка в поддержку наступления отрядов Сирийских демократических сил (SDF) и курдских формирований народной самообороны (YPG). В данный момент ожесточенные столкновения идут в районе населенного пункта Табка. С помощью авиации западной коалиции отрядам сил операции «Гнев Евфрата» удалось несколько продвинуться в захвате позиций террористов, однако бои в настоящий момент продолжаются.

ВВС коалиции поддержали наступление сил операции «Гнев Евфрата» на позиции ИГ в Ракке

Провинция Хама

Военнослужащие правительственных войск отразили массированную атаку боевиков ИГ в районе станции Итрия в восточной части провинции Хама. Сирийские подразделения отбросили отряды террористов назад, нанеся им значительный урон в живой силе. Кроме того, в ходе столкновения было ликвидировано несколько единиц техники боевиков, в том числе три автомашины с крупнокалиберными пулеметами ИГ.

Ирак

Представители командования иракской армии заявили, что правительственные войска установили полный контроль над районом Аль-Араби в восточной части Мосула в ходе серии атак позиций террористов ИГ.  Таким образом, после того как будет освобожден квартал Аль-Рашидия, где все еще продолжаются столкновения, Восточный Мосул будет полностью контролироваться армией Ирака.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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