Наследство Обамы: Twitter-аккаунт президента США перешел к Трампу

Вашингтон, 20 января. Вступивший в должность 45-го президента Соединенных Штатов Дональд Трамп получил доступ к официальному аккаунту главы государства в Twitter. Доступ к официальному аккаунту первой леди США также получила и супруга новоявленного президента.

В описании аккаунта сказано, что теперь им управляет 45-й президент. Аватар и обложка также изменились. Все предыдущие твиты при Обаме были удалены, сообщает «Газета.ру».

В свою очередь, ранее сообщалось, что сам Трамп намерен пользоваться своим личным (@realdonaldtrump) аккаунтом, который в настоящее время насчитывает порядка 18,5 миллиона подписчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что служба безопасности США забрала у избранного президента Дональда Трампа его личный телефон.

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