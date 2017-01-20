Шувалов не верит в «страшилки» Чубайса об ужасах в Давосе

Москва, 20 января. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что рассказ главы Роснано Анатолия Чубайса о панических настроениях , которые царили на Всемирном экономическом форуме в Давосе, просто страшилки. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

«Это страшилки, какие-то очень эмоциональные оценки. Это не имеет к реальности и к запросу рядового гражданина вообще никакого отношения. Потому что нужно строить мощную, сильную экономику», — отметил он.

Напомним, что ранее Чубайс рассказал об ужасе, который охватил участников экономического форума в связи с инаугурацией нового президента США Дональда Трампа.