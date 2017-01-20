Здание управления безопасности в Стамбуле обстреляли из гранатомета

Анкара, 20 января. Здание управления безопасности на улице Ватан в Стамбуле было обстреляно неизвестными людьми. По информации агентства DHA, злоумышленники произвели несколько выстрелов из гранатомета.

Согласно приведенным данным, ни один снаряд в здание не попал. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники силовых ведомства, правоохранители приступили к операции по розыску неизвестных.

Никакой информации о погибших и раненых не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в террористическом акте в ночном клубе Стамбула, которого ранее задержали турецкие правоохранительные органы, признал свою вину.