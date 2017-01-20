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Корреспондента RT задержали во время инаугурации Трампа в Вашингтоне
Происшествия

Корреспондента RT задержали во время инаугурации Трампа в Вашингтоне

Сегодня 20:50
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Корреспондента RT задержали во время инаугурации Трампа в Вашингтоне

Вашингтон, 20 января. Телеканал RT сообщил о задержании собственного корреспондента в США, который освещал тему протестов в Вашингтоне в ходе церемонии инаугурации нового президента Дональда Трампа.

Полиция Вашингтона задержала журналиста телеканала RT, несмотря на то, что он предъявил свое удостоверение принадлежности к СМИ. Об этом сообщается на сайте RT. Известно, что специальный корреспондент канала занимался освещением акций протеста на столичных улицах. Отметим, что первая волна протестов против избранного президента прокатилась по стране уже на следующий после выборов день.

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Ирина Селезнева
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