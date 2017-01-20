Трамп оценил помощь Обамы в передаче власти

Вашингтон, 20 января. Вступивший в должность 45-го президента Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил за помощь в осуществлении процесса передачи власти своего предшественника Барака Обаму. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи.

«Мы благодарны президенту Обаме и первой леди за отличную работу при передаче власти, — сказал американский лидер. — Они были великолепны».

Ранее Обама признался, что уже испытывает ностальгию по Овальному кабинету. Экс-президент также оставил записку своему преемнику Дональду Трампу, навсегда покидая Белый дом.

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