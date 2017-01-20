Америка — прежде всего: Трамп пообещал вернуть благосостояние страны

Вашингтон, 20 января. Новый президент США Дональд Трамп во время своей речи на инаугурации пообещал американцам сместить акцент с внешней политики на внутреннюю и больше уделять внимания проблемам страны.

«Мы истощили свои средства на военные операции за границей, мы сделали богатыми другие страны, в то время как фабрики и инфраструктура внутри страны приходили в запустение. С этого дня все изменится. Америка будет на первом месте. Америка — прежде всего. Все будет работать на нее», — отметил он.

Политик пообещал повысить благосостояние народа, строить новые мосты, дороги и создавать рабочие места для американцев. Напомним, что Дональд Трамп стал 45-м президентом США, сменив на своем посту Барака Обаму, который был хозяином Белого дома на протяжении двух сроков.