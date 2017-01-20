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Сенатор Озеров: «Хмеймим» и «Тартус» позволят России решить три важные задачи
Политика

Сенатор Озеров: «Хмеймим» и «Тартус» позволят России решить три важные задачи

Сегодня 20:26
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Виктор Озеров

Россия и Сирия подписали договор, позволяющий самолетам ВКС РФ размещаться на аэродроме «Хмеймим» на безвозмездной основе. Кроме того, российской стороне было предоставлено право бесплатного пользования расположенным на сирийской авиабазе недвижимым имуществом. Протокол был подписан представителями России и Сирийской Арабской Республики еще 18 января в двух подлинных экземплярах. Сегодня его текст был опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Сирия также предоставила ВМФ РФ право разместить в «Тартусе» флотилию в 11 боевых кораблей, включая атомоходы. При этом портовая инфраструктура передается в пользование россиянам на бесплатной основе. Особо стоит отметить, что данное соглашение будет действительно в течение 49 лет с возможностью его продления еще на четверть века.

Виктор Озеров, председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности, помог Федеральному агентству новостей разобраться в том, что данная новость значит для Сирии, России и всего ближневосточного региона в целом.

«Прежде всего, это международно-правовое оформление нахождения наших военнослужащих и гражданского персонала в Тартусе и Хмеймиме. С точки зрения международной безопасности как в регионе, так и в мире в целом, эти соглашения играют очень важную роль. С одной стороны, они не нацелены против кого-то еще. Россия не планирует угрожать в Сирии какому-либо государству Средиземноморья или любой другой части света. С другой, эти протоколы позволят России решить важную триединую задачу.

Во-первых, пока идет уничтожение ИГИЛ (запрещено в РФ — прим. ФАН) это позволит привлекать наши корабли для атак по инфраструктуре террористов. Во-вторых, это дает возможности Сирийской Арабской Республике в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве с РФ охранять свои средиземноморские границы. Ну и, наконец, в-третьих, как пункт материально-технического обеспечения «Тартус» имеет большое значение для наших военных группировок, действующих в Средиземном море, и для тех кораблей ВМФ РФ, которые проходят через его акваторию дальним плаванием. Если первый пункт важен в контексте сирийского кризиса, то второй и третий имеют более долговременную перспективу и сохранят свое значение даже после завершения нынешней кампании», — приводит свою точку зрения сенатор.

Напомним, что в последнее время авиация международной антитеррористической коалиции, действующей под эгидой США, также увеличила свою активность в небе над Сирией. Количество американских авиаударов по Ракке, столице ИГИЛ, учащается. По мнению политолога Андрея Сушенцова США активизировались в Сирии из соображений престижа. «Американцы хотели бы разгромить ИГИЛ собственными силами, чтобы ни с кем не делить плоды победы. Им важно потеснить Россию, не дать ей набрать дополнительные имиджевые очки, а также закрепить лидерство среди союзников», — приводят его слова «Известия».

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Иван Верихов
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