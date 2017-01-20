Трамп пообещал определить курс развития США и всего мира

Вашингтон, 20 января. Вступающий в должность президента Дональд Трамп заявил, что его команда определит курс развития США и всего мира на долгие годы вперед.

Сегодня на церемонии инаугурации избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда опеделит курс развития США и всего мира на многие годы вперед. Также он подчеркнул, что новая администрация приступает к восстановлению страны. Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о курсе «сделать Америку вновь великой». «Мы передаем власть от Вашингтона, округ Колумбия, возвращаем ее вам — народу», — заметил вступающий в должность президент.