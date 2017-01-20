Первое президентское обещание: Трамп обязался остановить «резню»​ в США

Вашингтон, 20 января. Вступивший в должность 45-го президента Соединенных Штатов Дональд Трамп дал первое обещание американским гражданам на посту главы государства, выступая с инаугурационной речью.

«Преступность, бандитизм, наркотики, которые унесли столько жизней и украли из нашей страны столько нереализованного потенциала, — сказал Трамп, выступая с инаугурационной речью после принесения присяги главы государства. — Эта американская резня закончится прямо здесь и прямо сейчас».

Также Трамп пообещал американцам сместить акцент с внешней политики на внутреннюю и больше уделять внимания проблемам страны.

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Ранее представители Пентагона провели специальный брифинг Трампу, научив его пользоваться так называемым «ядерным чемоданчиком».