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Да поможет мне бог: Трамп вступил в должность президента США
Весь мир

Да поможет мне бог: Трамп вступил в должность президента США

Сегодня 20:08
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Да поможет мне бог: Трамп вступил в должность президента США

Вашингтон, 20 января. Республиканец Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность 45-го президента Соединенных Штатов. Положив левую руку на Библию, он принес присягу на верность конституции и стране.

Так, Трамп произнес традиционную формулу присяги. Он обязался честно исполнять обязанности президента страны и охранять, защищать и поддерживать Конституцию США.

«И да поможет мне Бог», — заключил Трамп.

Сразу же после этого председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил нового президента со вступлением в должность.

Перед Трампом в должность 48-го вице-президента вступил Майкл Пенс.

После церемонии состоится парад, а потом – ряд приемов и балов.

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Тимур Румянцев
#сша #трамп
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Америка — прежде всего: Трамп пообещал вернуть благосостояние страны
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