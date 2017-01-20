Да поможет мне бог: Трамп вступил в должность президента США

Вашингтон, 20 января. Республиканец Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность 45-го президента Соединенных Штатов. Положив левую руку на Библию, он принес присягу на верность конституции и стране.

Так, Трамп произнес традиционную формулу присяги. Он обязался честно исполнять обязанности президента страны и охранять, защищать и поддерживать Конституцию США.

«И да поможет мне Бог», — заключил Трамп.

Сразу же после этого председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил нового президента со вступлением в должность.

Перед Трампом в должность 48-го вице-президента вступил Майкл Пенс.

После церемонии состоится парад, а потом – ряд приемов и балов.