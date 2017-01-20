Трампа научили пользоваться «ядерным чемоданчиком»

Вашингтон, 20 января. Представители Пентагона провели специальный брифинг новому президенту США Дональду Трампу, научив его пользоваться так называемым «ядерным чемоданчиком».

По словам американских чиновников, которые уже присутствовали на подобных брифингах, это событие одновременно ошеломляющее и отрезвляющее. Оно проводится перед инаугурацией, чтобы вступающий в должность президент понимал, какой на нем лежит груз ответственности, ведь ему передают власть над 4 тыс. ядерных боеголовок США.

Вопреки расхожему мнению, в «ядерном чемоданчике» нет красной кнопки запуска ракет. Там лишь компьютеры, модемы, спутниковые телефоны и другие средства связи. Карточка с ядерными кодами активируется, как только президент принесет присягу.

«Американское ядерное оружие запускается с использованием высокозащищенных линий связи с применением специальных ядерных кодов, получивших прозвище «бисквит», которые меняются ежедневно», — передает телеканал NBC.