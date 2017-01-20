Новости США: Трамп пришел на инаугурацию без парика, ЦРУ раскрыло данные о мирных жертвах войн Обамы

Новости США, 20 января. Дональд Трамп официально стал 45-м американским президентом после сегодняшней церемонии инаугурации. Разведка Штатов предоставила данные о количестве погибших мирных жителях в результате антитеррористических операций Барака Обамы. В Вашингтоне прошли столкновения между сторонниками и противниками избранного лидера США. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Инаугурация Трампа: чай с Обамой и танцы под Синатру

Сегодня в 12.00 по местному времени и в 20.00 по московскому в Вашингтоне около здания Капитолия стартовала церемония инаугурации 45-го избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

На церемонии присутствуют члены семьи новоизбранного главы США, а также покидающий президентский пост Барак Обама и главная конкурентка Трампа в борьбе за должность лидера Штатов, бывший кандидат от партии демократов Хиллари Клинтон. Всего, согласно данным издания The Washington Post, в мероприятиях, которые пройдут в рамках инаугурации, могут принять участие до одного миллиона человека.

Этот день будущий президент США и его супруга Мелания Трамп начали с богослужения в храме святого Иоанна. Посещение этой церкви уже стало традицией для американских лидеров накануне церемонии инаугурации. Затем Трамп и его вице-президент Майк Пенс посетили Белый дом, где вместе с Бараком Обамой обсудили дальнейший курс страны в ходе чаепития, после чего все вместе отправились на инаугурационный парад. Республиканец принял присягу на Библии Авраама Линкольна и наконец после официального вступления в должность произнес инаугурационную речь.

Как сообщает издание The Telegraph, в ходе церемонии избранный американский лидер и будущая первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп исполнили танец. В качестве музыкального сопровождения к нему была выбрана композиция Фрэнка Синатры «My Way», исполнять которую выпала честь джазовой певице Эрин Боэме.

Со стороны Российской Федерации инаугурацию Трампа посетил чрезвычайный и полномочный посол России в США Сергей Кисляк. Лидеры государств на эту церемонию, как правило, не приезжают.

В Вашингтоне схлестнулись противники и сторонники Трампа

По информации Associated Press, в Вашингтоне полицейские были вынуждены применить газ по участникам демонстрации, выступающим против инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Прошедшей ночью накануне церемонии в столице Соединенных Штатов произошло множество столкновений между противниками и сторонниками республиканца. Особенно крупная потасовка отмечалась у здания бизнес-центра для журналистов National Press Club, где проходила встреча единомышленников Трампа. В этом же районе собралась большая группа противников миллиардера. После взаимных словесных провокаций завязалась настоящая потасовка.

В результате полицейским пришлось использовать аэрозоль химического воздействия для того, чтобы утихомирить неуправляемую толпу людей. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее американские СМИ также писали, что порядка 40 человек прошли маршем по центральной К-стрит с демонстрацией против избранного президента. Наибольшее неодобрение участников акции судя по выкрикам из толпы и плакатам вызвала иммиграционная политика Трампа. Однако данный пикет проходил под присмотром полиции, и поэтому обошлось без массовых беспорядков.

Трамп обещал доказать, что не носит парик

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не переживает относительно предсказаний метеорологов, которые обещают дождь во время церемонии инаугурации, передает телеканал CNN.

По его словам, дождь, напротив, может сослужить ему хорошую службу и доказать всем присутствующим, что он не носит парик. Он пошутил, что в таком случае на его голове, конечно, будет беспорядок, но все-таки главное, что люди убедятся в абсолютной естественности его облика. Дело в том, что пользователи соцсетей не устают обсуждать прическу Дональда Трампа. Многие уверены, что будущий глава Штатов носит парик.

Ранее сообщалось, что из-за ожидающегося дождя организаторами мероприятия было все-таки разрешено приносить зонты. Однако допускается иметь при себе только небольшие складные зонтики. До этого организаторы заявляли, что на церемонию будет запрещено проносить любые зонты из соображений безопасности.

«Кровавые» итоги правления Обамы

Согласно данным доклада, который был опубликован сотрудниками американской разведки, за все восемь лет правления Барака Обамы в результате контртеррористических операций американской армии в странах Азии погибли более ста мирных жителей.

В общей сложности в результате действий вооруженных сил Соединенных Штатов в Пакистане, Йемене, Сомали и Ливии за время президентства покидающего пост Барака Обамы были убиты до 117 мирных граждан, значится в докладе директора национальной разведки страны Джеймса Клэппера. При этом войсками США было нанесено порядка 526 антитеррористических ударов и уничтожено от 2,8 до трех тысяч террористов.

Однако в доклад не включена информация об ударах, нанесенных армией США в Ираке, Сирии и Афганистане, то есть в тех странах, которые сами представители Штатов также называют районами активных военных действий.

Напомним, ранее правозащитники неоднократно критиковали администрацию действующего главы Белого дома. Многие из них уверены, что представители Обамы существенно занижали показатели количества погибших среди гражданских лиц. Согласно их подсчетам, в результате ударов войск США могли погибнуть по меньшей мере несколько сотен человек.