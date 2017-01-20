Противники Трампа громят машины и витрины в Вашингоне

Вашингтон, 20 января. Противники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа устроили настоящие погромы в Вашингтоне. Так, десятки людей, одетых во все черное, разбивают стекла автомобилей и витрины.

По последним данным СМИ, пострадали витрины Bank of America, кофейни Starbucks, ресторана быстрого питания «Макдоналдс». Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Кроме того, в центре Вашингтоне происходят массовые протесты и выступления недовольных избранным президентом. По словам очевидцев, агрессивные демонстранты несут транспарант с текстом Make Racists Afraid Again и анархистские флаги.

Напомним, что сегодня 45-й президент США Дональд Трамп официально вступит в полномочия.