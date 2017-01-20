ФАС признала Летучую в образе Кутузова угрозой для обороноспособности России

Санкт-Петербург, 20 января. Реклама телевизионной программы «Ревизорро» с Еленой Летучей в образе полководца Кутузова не нарушает закон, однако она непатриотична, прокомментировали в общественном совете по рекламе при управлении ФАС по Санкт-Петербургу.

В общественном совете по рекламе при управлении российского антимонопольного ведомства по Санкт-Петербургу прокомментировали рекламную кампанию с участием телеведущей Елены Летучей. Для рекламы передачи «Ревизорро» Летучая перевоплотилась в образ русского полководца Михаила Кутузова. Ведомство провело проверку рекламы после письма петербуржца, заявившего, что подобная «пропаганда» может повлиять на «обороноспособность страны».

«Такая форма пропаганды телепрограмм и сами телепрограммы являются способом воздействия на подсознание людей и может оказать вредное влияние на обороноспособность страны», — написал заявитель. В итоге члены общественного совета согласились с петербуржцем.