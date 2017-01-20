Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию Трампа

Вашингтон, 20 января. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла на нынешних президентских выборах, пришла на инаугурацию своего политического противника Дональда Трампа.

Женщина призналась, что верит в свою страну, однако опасается за американскую демократию.

«Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — пишет Клинтон в Twitter.

Напомним, что в эти минуты гости стягиваются к зданию Капитолия, где вскоре состоится официальная церемония передачи власти новому американскому президенту. Помимо Хиллари Клинтон к Капитолийскому холму прибыл ее супруг — бывший президент США Билл Клинтон.