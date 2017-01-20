FAN-TV Лента новостей
Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию Трампа
Политика

Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию Трампа

Сегодня 19:40
570

Клинтон объяснила, почему пришла на инаугурацию Трампа

Вашингтон, 20 января. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла на нынешних президентских выборах, пришла на инаугурацию своего политического противника Дональда Трампа.

Женщина призналась, что верит в свою страну, однако опасается за американскую демократию.

«Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — пишет Клинтон в Twitter.

Напомним, что в эти минуты гости стягиваются к зданию Капитолия, где вскоре состоится официальная церемония передачи власти новому американскому президенту. Помимо Хиллари Клинтон к Капитолийскому холму прибыл ее супруг — бывший президент США Билл Клинтон.

комментарии
Геннадий Плющев
#хиллари клинтон #дональд трамп
Новости партнеров
Эксклюзив

Сенатор Озеров: «Хмеймим» и «Тартус» позволят России решить три важные задачи

Сегодня 20:26
54

Новости США: Трамп пришел на инаугурацию без парика, ЦРУ раскрыло данные о мирных жертвах войн Обамы

Сегодня 20:11
261

Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

Сегодня 19:50
194

Сирия новости 20 января 2017 19.30: Турция и ССА ведут бои с ИГ в Алеппо, ВКС РФ помогают САА в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
292

Сенатор Тотоонов: Встреча в Астане — увертюра к возобновлению переговоров в Женеве

Сегодня 19:26
74
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Трамп поклялся стереть ИГ с лица Земли

20:31

Америка — прежде всего: Трамп пообещал вернуть благосостояние страны

20:28

Сенатор Озеров: «Хмеймим» и «Тартус» позволят России решить три важные задачи

20:26

Трамп пообещал определить курс развития США и всего мира

20:20

Новости США: Трамп пришел на инаугурацию без парика, ЦРУ раскрыло данные о мирных жертвах войн Обамы

20:11

Да поможет мне бог: Трамп вступил в должность президента США

20:08

Трампа научили пользоваться «ядерным чемоданчиком»

20:08

Пожарные эвакуируют людей из горящего НИИ Бурденко в Москве

20:01

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и пятью легковушками в Подмосковье

20:01

Праздники закончились: Пушилин призвал к полному прекращению огня в Донбассе

19:59

Противники Трампа громят машины и витрины в Вашингоне

19:53

Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

19:50
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Трамп поклялся стереть ИГ с лица Земли
Читать
Закрыть