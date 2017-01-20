Путин рассказал о востребованности людей, прошедших школу ДОСААФ

Москва, 20 января. Люди, которые принимали участие в деятельности Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), добивались успеха в самых разных областях. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин, поздравляя ДОСААФ с 90-летием.

Он напомнил, что воспитанники Добровольного общества внесли свой вклад в победу над нацистской Германией, продемонстрировав всему миру мужество и отвагу.

«Люди, прошедшие школу ДОСААФ, всегда были востребованы в жизни, добивались успеха в разных областях - в экономике, промышленности, конструкторских бюро и научных центрах», — отметил глава государства.