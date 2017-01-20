Праздники закончились: Пушилин призвал к полному прекращению огня в Донбассе

Донецк, 20 января. Полпред Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что режим прекращения огня в Донбассе не должен быть «праздничным», а должен действовать на постоянной основе.

По его словам, республики Донбасса фиксируют снижение количества обстрелов после каждого такого соглашения, будь то 1 сентября или новогодние праздники. Через какое-то время количество провокаций со стороны Украины увеличивается по нарастающей. Пушилин указал на необходимость поддерживать полное прекращение огня в Донбассе, «чтоб это не были точечные шаги на праздники, праздничные соглашения».

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Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранение при атаке ВСУ на пассажирский автобус в районе Еленовки.