Ученые выяснили, что мужчины могут впадать в послеродовую депрессию

Москва, 20 января. Международная группа психологов после масштабных исследований пришла к выводу, что почти половина молодых пап страдают от послеродовой депрессии так же, как и сами роженицы.

Причиной послеродовой депрессии у мужчин является сильное нервное напряжение от ожидания появления малыша. Об этом заявила команда психологов, которые провели опрос среди трех сотен молодых отцов. Известно, что 40% респондентов показали симптомы послеродовой депрессии, свойственной женщинам.

Отметим, что переживания супруги во время беременности передаются мужьям. Многие отцы переживают из-за свалившейся на них ответственности за ребенка и называют рождение детей концом молодости и веселья. Как сообщал ранее «Индикатор», пол ребенка зачастую зависит от веса родителя при зачатии.