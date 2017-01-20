Сенатор Тотоонов: Встреча в Астане — увертюра к возобновлению переговоров в Женеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил основные приоритеты стран-гарантов сирийского мирного урегулирования на переговорах в Астане. Главное сейчас — усадить вооруженную оппозицию и легитимное правительство Сирии в Дамаске за стол переговоров и заставить их договариваться напрямую.

«Что касается ожидаемых результатов переговоров, мы ожидаем, во-первых, что это закрепит подключение вооруженной оппозиции к межсирийскому переговорному процессу. Но о чем конкретно договорятся правительства и оппозиция, я сейчас гадать не буду, мы ничего не навязываем», — заявляет Сергей Лавров.

Нынешний состав участников сирийских переговоров — самый подходящий. Сирийское правительство и оппозиция, Турция, Иран и Россия в качестве стран-гарантов, Казахстан в качестве организатора встречи, ООН и, потенциально, США в качестве внешних наблюдателей — все они соберутся 23 января в Астане. При таком составе, считает Лавров, можно надеяться, что встреча не превратится в простой дискуссионный клуб.

Александр Тотоонов, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, поделился с Федеральным агентством новостей своим прогнозом по поводу предстоящих переговоров.

«Безусловно, это очень важный раунд в продвижении мирного процесса в Сирии. Разумеется, встречу 23 января нельзя недооценивать. Тем не менее, как мне кажется, Астана — все же не главная площадка для межсирийских переговоров. Как это несколько раз подчеркивали в нашем МИД, встреча в Астане — это своеобразная увертюра к переговорам по Сирии в Женеве. Кроме того, участники переговоров, быть может, даже более важны, чем сама встреча. Это очень важно, что наконец-то образуется некая коалиция не ради осуществления военных действий, а ради достижения мира. Мирные инициативы сегодня, в первую очередь, отстаиваются нашим внешнеполитическим ведомством. Они нашли поддержку равно и у наших ближайших союзников и соратников в Казахстане, и у все более сближающихся с нами коллег из Турции и Ирана», — приводит свою точку зрения сенатор.

Безусловно, потенциальное участие американцев в предстоящей встрече в Астане остается фактором неопределенности. «Как мы знаем, сам факт отправки приглашения в Вашингтон вызвал ряд протестных заявлений со стороны наших иранских коллег. Тем не менее, присутствие американцев на встрече очень важно. Все же, наряду с Россией, США являются сопредседателями Международной группы по поддержке Сирии», — поясняет Тотоонов.

«Таким образом, я бы все же считал точкой отсчета нового витка сирийского мирного урегулирование 29 декабря 2016 года, когда было подписано соглашение о прекращении огня. Астана станет важным звеном этого процесса. В дальнейшем, я думаю, он должен двигаться к переговорам в Женеве. Это правильный вектор. Мудро, что наша внешняя политика движется этим курсом», — подводит итог он.