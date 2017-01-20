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Героиня фильма ARD рассказала, как WADA выбивает признание в применении допинга
Спорт

Героиня фильма ARD рассказала, как WADA выбивает признание в применении допинга

Сегодня 19:20
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Героиня фильма ARD рассказала, как WADA выбивает признание в применении допинга

Москва, 20 января. Немецкий телеканал ARD, который готовит новую порцию допинговых разоблачений с подачи российского бегуна Андрея Дмитриева, не слишком заботится о фактах. 

Иностранные журналисты связались с героиней своего сюжета — легкоатлеткой Анастасией Баздыревой, однако сразу дали понять, что ее показания ни на что не повлияют. Об этом рассказала сама Баздырева, вспоминая переписку с немецким репортером.

Она отметила, что курс на давление, которые взяли западные СМИ и спортивные организации в отношении России, можно было наблюдать еще в 2015 году во время чемпионата Европы, который проходил в Праге.

«В 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA.  Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. После на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу», — рассказала Баздырева RT на русском.

Впоследствии, вспоминает девушка, Всемирное антидопинговое агентство дало ей характеристику: «Агрессивная и не идущая на контакт».

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Геннадий Плющев
#анастасия баздырева
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