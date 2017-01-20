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Госдума отказала детям войны в дополнительной поддержке
Россия

Госдума отказала детям войны в дополнительной поддержке

Сегодня 19:20
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Госдума отказала детям войны в дополнительной поддержке

Москва, 20 января. Законопроекты о мерах социальной поддержки для «детей войны» были в очередной раз отклонены на заседании Государственной думы.

Так, в ходе заседания депутаты рассмотрели три законопроекта «О детях войны», которые внесли депутаты от партий «Справедливая Россия», КПРФ и государственный совет республики Татарстан. В них определен статус «детей войны» и их меры соцподдержки. Правительство дало отрицательное заключение на все три законопроекта.

Напомним, что «детьми войны» считаются россияне, проживавшие во времена Великой Отечественной войны на территории СССР и которым 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет. Парламентарии предлагают наделить таких людей правами на первоочередный прием в организации социального обслуживания, на ежегодную диспансеризацию и ежемесячную доплату.

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Тимур Румянцев
#госдума #дети войны
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