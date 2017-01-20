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Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку
Новости Сирии

Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

Сегодня 19:50
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Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

Сирия, 20 января. Турки опять потерпели локальную неудачу под Эль-Бабом. Боевики ИГ разрушают Пальмиру, чтобы нанести косвенный удар по России. Американцы задумали взять Ракку за пару месяцев. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Эль-Баб не сдается

У Турции опять случилась неудача в Сирии. Что показательно, в боях под сирийским городом Аль-Баб, где погибли пять турецких солдат. Еще девять получили ранения. Об этом сообщило министерство обороны Турции.

Подробности таковы. Рядом с военными вдруг взорвался заминированный автомобиль — за рулем там сидел смертник. Этот инцидент произошел возле деревни Суфлания. Именно этот район ранее очень интенсивно бомбила турецкая авиация.

Тяжелые бои у Эль-Баба идут уже четыре с лишним месяца. Взять город, занятый исламистами, не удалось, и теперь Анкара прибегает ко всем возможным методам по борьбе с террористами. Например, просит помощи в воздухе у России и участвует в совместной операции с нашими ВКС. Это действительно может ускорить процесс ликвидации боевиков. 

ИГ в Пальмире

Споры вокруг намерений боевиков «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), которые уничтожили новые объекты культурного наследия, продолжаются. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал ФАН о том, что эти действия связаны с действиями американской коалиции. 

По его словам, Пальмира сама по себе не имеет для исламистов значения в географическом смысле: занята она или нет, на положение ИГ никак не влияет. Важно, что террористов перестали волновать атаки США и коалиции под руководствам Вашингтона. Значит, у ИГ есть время продумать свои операции и найти место для маневра. Пальмира здесь выступает как самая уязвимая и незащищенная точка.

Сирия сегодня: Пальмира гибнет, ИГ не сдается в Эль-Бабе, США бомбят Ракку

Морозов добавил, что исламисты уничтожают культурные памятники Пальмиры для того, чтобы продемонстрировать свою ненависть ко всему миру, чужой культуре и сирийскому народу. И, конечно, нанести косвенный удар по России. 

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Удары по Ракке

Хотя что-то возглавляемая США международная коалиция все-таки делает. Например, она резко увеличила интенсивность ударов по Ракке. Считается, что так американские самолеты прокладывают дорогу так называемым Сирийским демократическим силам (СДС). Они, по мысли Пентагона, должны через месяц-другой взять столицу ИГ под свой контроль. Уже подсчитано, что число авиаударов по Ракке и ее окрестностям в январе выросло в разы по сравнению с тем, что происходит в Ираке или остальной Сирии.

Как считает собеседник издания «Известия» Андрей Сушенцов, американцы так рьяно взялись в Сирии за боевиков из соображений своего престижа и только. США по-прежнему хотели бы все сделать сами и приписать себе лавры победы. Это важно в нынешних условиях, когда многие страны недовольны пассивностью Вашингтона. Те же турки развернулись в сторону России и стали самостоятельно бороться с ИГ, разочаровавшись в политике Обамы на Ближнем Востоке окончательно.

Операция по взятию Ракки включает в себя несколько фаз. Сначала последует изоляция города, потом его штурм. Главное тут — успеть взят под контроль расположенную в 50 км северо-западнее Ракки плотину Табка. Если радикалы разрушат ее, значительная часть Сирии останется без электричества. Кроме того, расположенные ниже по течению Евфрата районы Ирака будут затоплены.

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Максим Вручный
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