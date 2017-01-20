Депутат Валуев назвал Трампа самым необычным президентом в истории США

Москва, 20 января. Сегодня 45 президент США Дональд Трамп официально вступит в полномочия, депутат Госдумы Николай Валуев назвал республиканца самым необычным президентом Америки.

Всего через несколько часов избранный президент США Дональд Трамп станет официальным резидентом Овального кабинета в Белом доме. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Трампа многие считают российским человеком, но это мнение ошибочно.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что американский президент не «наш человек», а на 100% принадлежит к американской культуре, пишет «Политика Сегодня»​. Депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя кандидатуру Трампа, заметил его необычность. «Я думаю, что это один из самых необычных президентов, избранных за историю выборов в Америке», — подчеркнул российский парламентарий.