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Служба безопасности отобрала у Трампа любимый смартфон
Политика

Служба безопасности отобрала у Трампа любимый смартфон

Сегодня 18:54
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Служба безопасности отобрала у Трампа любимый смартфон

Вашингтон, 20 января. Служба безопасности США забрала у избранного президента Дональда Трампа его личный телефон. Об этом в пятницу заявил друг Трампа, имя которого не уточняется.

По мнению сотрудников спецслужб, Samsung Galaxy, который так любит Трамп, не имеет защиты. Кроме того, слишком много людей знают этот номер. Так например, после победы на выборах Трампу позвонил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, который признался, что получил этот номер от гольфиста  Грега Моргана. Сообщается также, что Трамп имеет привычку отвечать на все звонки, даже в тех случаях, когда он не знает, кто ему звонит.

Теперь ему будет предоставлен специальный защищенный телефон, доступ к которому будет лишь у ограниченного круга лиц. При этом не уточняется, конфискован ли Samsung Galaxy на весь срок Трампа или только на время, сообщает Assocoated Press.

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