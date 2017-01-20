Шойгу высоко оценил вклад ДОСААФ в развитие армии России

Москва, 20 января. Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) с 90-летием. По словам генерала армии, ДОСААФ стал школой мужества для нескольких поколений и подготовил миллионы специалистов для армии и флота.

Как рассказал Шойгу, среди легенд общества — маршалы авиации Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, покорители космоса Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, всемирно известные конструкторы Александр Яковлев и Сергей Королев, а также выдающиеся спортсмены-парашютисты. Глава военного ведомства добавил, что ДОСААФ является мощной структурой, включающей в себя более 1,2 тыс. образовательных организаций.

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