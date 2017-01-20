Российская шансонье подала «дьявольский» иск против «Свинки Пеппы»

Москва, 20 января. Российская шансонье Милена Дейнега объяснила причины подачи своего иска к правообладателю мультика «Свинка Пеппа», рассказав об упущенной выгоде.

Российская певица Милена Дейнега должна была выступать в культурном центре города Благовещенск, в отношении руководства которого правообладатель мультфильма «Свинка Пеппа»— компания Entertainment One UK Limited подала иск на 1 млн рублей. В связи с этим концерт был отменен. После инцидента шансонье Дейнега подала на зарубежную компанию иск на сумму в 666 тыс рублей, при этом заявив, что подобные «Свинке Пеппе» мультпродукты портят подрастающее поколение, передает «Подмосковье 360»