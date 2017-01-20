«Гром» среди ясного неба: Эр-Рияд заморозил финансирование украинского «Искандера»

Киев, 20 января. Саудовская Аравия не спешит с финансированием проекта по разработке украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», который должен стать аналогом российского ОТРК «Искандер». Об этом сообщила украинский военный эксперт Диана Михайлова.

Согласно предварительным данным, все работы на украинских предприятиях, занимающихся разработкой комплекса, приостановлены. Источники, знакомые с ситуацией, также опровергли распространенную украинскими СМИ информацию о том, что Киев планирует принять ОТРК «Гром» на вооружение уже в 2017 году, пишет «Свободная пресса».