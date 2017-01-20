Главные новости 20 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 20 января.

В украинской корпорации Roshen объяснили, почему сворачивают производство в России. Корпорация Roshen рассказала, почему решила закрыть фабрику Порошенко в Липецке.

На экономическом форуме в Давосе царит ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы, заявил председатель правления Роснано Анатолий Чубайс. Катастрофа и ужас: Чубайс рассказал о панике в Давосе.

Звезды Голливуда Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, а также скандальный режиссер Майкл Мур и певица Шер стали участниками митинга протеста в Нью-Йорке. Голливуд vs Трамп: актеры выступили на митинге против нового президента США.

Если при Обаме Украина была яблоком раздора, вброшенным между ЕС и Россией, то теперь ее статус станет принципиально иным. Прощай, «Минск-2»: что ждет Украину после инаугурации Трампа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил заменить российскую нефть альтернативными вариантами. Катастрофы нет: Лукашенко призвал найти замену российской нефти.

Проспект Героев Сталинграда в Харькове не будет переименован, для этого нет оснований, заявил мэр города Геннадий Кернес в ответ на электронную петицию о переименовании улицы в рамках закона о декоммунизации. Мэр Харькова объяснил, почему нельзя переименовать проспект Героев Сталинграда.

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации Дональда Трампа, после которой республиканец официально вступит в должность президента США. Инаугурация Трампа. Текстовая трансляция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закрытие кондитерской фабрики «Рошен» в Липецкой области. Песков назвал закрытие «Рошен» суверенным решением владельцев.

Известный хоккейный арбитр Рафаэль Кадыров скончался после серьезной болезни, сообщает официальный сайт КХЛ. Хоккейный арбитр Кадыров скончался на 48-м году жизни.

Несколько тысяч человек, среди которых голливудские знаменитости, вышли на митинг против избранного президента США Дональда Трампа накануне его инаугурации. Голливудский режиссер на митинге против Трампа призвал готовиться к худшему.