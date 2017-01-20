База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении российской военно-морской базы в Тартусе. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту будет передан в ведение Москвы сроком на 49 лет. Сверх того, по истечению указанного периода, договор может быть продлен еще на 25 лет в случае взаимного согласия сторон. Теперь максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, — 11 единиц. При этом допускается заход в порт Тартуса российских кораблей, несущих на своем борту ядерные установки.

Наконец, соглашение позволяет России проводить усовершенствование, реконструкцию и снос в Тартусе недвижимого имущества. «Российская сторона по согласованию с сирийской стороной имеет право за свой счет проводить капитальный ремонт, усовершенствование, реконструкцию и снос находящихся в ее пользовании недвижимого имущества, осуществлять на земельных участках, находящихся в пользовании российской стороны, капитальное строительство, устанавливать плавучие причалы», — цитирует Газета.ru пункт 7-й соглашения.

Что означает подписание этого договора для Сирии, для России и для всего геополитического баланса сил на Ближнем Востоке? На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Подписание этого договора означает, что Россия становится стабилизирующим фактором в ближневосточном регионе и возвращает свои позиции на международной арене. Две военные базы в Сирии, «Хмеймим» и «Тартус», означают серьезное военное присутствие, которое позволит России на перманентной основе бороться там с террористическими организациями — будь то ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) или другими какими-то группами, которые, несомненно, появятся в ближайшем будущем. Расширение нашего военного присутствия в Тартусе позволит нам не нервничать по поводу любой обструкции и любых демотивационных нападок со стороны наших так называемых союзников из числа западных стран», — приводит свою точку зрения эксперт.

Запад в последнее время достаточно часто упрекал Россию в том, что она применяет в Сирии слишком большую военную силу. И это несмотря на то, что сила эта используется исключительно для стабилизации обстановки в стране и решения там антитеррористических задач. Следует полагать, что с начала действия договора по военно-морской базе в Тартусе эта критика только усилится. Этот договор сделал возможным расширение военного присутствия России в средиземноморском регионе. Многим в Европе и США это встанет поперек горла.

«Но мы готовы принять и стерпеть все имиджевые издержки, которые могут последовать за этим. Все же они вполне перекрываются теми преференциями, которые мы получаем», — подводит итог Алексей Мухин.