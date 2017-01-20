FAN-TV Лента новостей
База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог
Политика

База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

Сегодня 18:34
102

База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении российской военно-морской базы в Тартусе. Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту будет передан в ведение Москвы сроком на 49 лет. Сверх того, по истечению указанного периода, договор может быть продлен еще на 25 лет в случае взаимного согласия сторон. Теперь максимальное количество военных кораблей Российской Федерации, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, — 11 единиц. При этом допускается заход в порт Тартуса российских кораблей, несущих на своем борту ядерные установки.

Наконец, соглашение позволяет России проводить усовершенствование, реконструкцию и снос в Тартусе недвижимого имущества. «Российская сторона по согласованию с сирийской стороной имеет право за свой счет проводить капитальный ремонт, усовершенствование, реконструкцию и снос находящихся в ее пользовании недвижимого имущества, осуществлять на земельных участках, находящихся в пользовании российской стороны, капитальное строительство, устанавливать плавучие причалы», — цитирует Газета.ru пункт 7-й соглашения.

Что означает подписание этого договора для Сирии, для России и для всего геополитического баланса сил на Ближнем Востоке? На этот вопрос Федеральному агентству новостей ответил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Алексей Мухин

«Подписание этого договора означает, что Россия становится стабилизирующим фактором в ближневосточном регионе и возвращает свои позиции на международной арене. Две военные базы в Сирии, «Хмеймим» и «Тартус», означают серьезное военное присутствие, которое позволит России на перманентной основе бороться там с террористическими организациями — будь то ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) или другими какими-то группами, которые, несомненно, появятся в ближайшем будущем. Расширение нашего военного присутствия в Тартусе позволит нам не нервничать по поводу любой обструкции и любых демотивационных нападок со стороны наших так называемых союзников из числа западных стран», — приводит свою точку зрения эксперт.

Запад в последнее время достаточно часто упрекал Россию в том, что она применяет в Сирии слишком большую военную силу. И это несмотря на то, что сила эта используется исключительно для стабилизации обстановки в стране и решения там антитеррористических задач. Следует полагать, что с начала действия договора по военно-морской базе в Тартусе эта критика только усилится. Этот договор сделал возможным расширение военного присутствия России в средиземноморском регионе. Многим в Европе и США это встанет поперек горла.

«Но мы готовы принять и стерпеть все имиджевые издержки, которые могут последовать за этим. Все же они вполне перекрываются теми преференциями, которые мы получаем», — подводит итог Алексей Мухин.

комментарии
Иван Верихов
#алексей мухин
Новости партнеров
Эксклюзив

База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

Сегодня 18:34
96

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, РФ получила «Тартус» на 49 лет, ИГ выбьют из Пальмиры

Сегодня 18:29
183

Подарок для Турции, урок для Украины: в Совфеде оценили перспективы «Турецкого потока»

Сегодня 18:02
256

Олейник: Порошенко использует Roshen, чтобы помочь объявить импичмент Трампу

Сегодня 18:00
448

Страна нищих стариков: МВФ и Гройсман обрекают украинских пенсионеров на голодную смерть

Сегодня 17:43
357
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Служба безопасности отобрала у Трампа любимый смартфон

18:54

Российская шансонье подала «дьявольский» иск против «Свинки Пеппы»

18:46

Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в ХМАО

18:42

«Гром» среди ясного неба: Эр-Рияд заморозил финансирование украинского «Искандера»

18:35

База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

18:34

Тартус: Россия безвозмездно получит инфраструктуру морской базы Сирии

18:30

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, РФ получила «Тартус» на 49 лет, ИГ выбьют из Пальмиры

18:29

Мощный взрыв разнес дом в пригороде Парижа

18:22

Обама соскучился по президентскому креслу, не успев покинуть Белый дом

18:20

Спасатели обнаружили еще пять выживших после схода лавины на отель в Италии

18:14

Российские банки создадут единую базу биометрических данных клиентов

18:12

Российские разработчики создадут многоразовую ракету «Корона»

18:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Служба безопасности отобрала у Трампа любимый смартфон
Читать
Закрыть