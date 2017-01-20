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Тартус: Россия безвозмездно получит инфраструктуру морской базы Сирии
Новости Сирии

Тартус: Россия безвозмездно получит инфраструктуру морской базы Сирии

Сегодня 18:30
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Тартус: Россия безвозмездно получит инфраструктуру морской базы Сирии

Москва, 20 января. Россия будет использовать инфраструктуру морской базы в Тартусе на безвозмездной основе, говорится в российско-сирийском соглашении, опубликованном сегодня на портале правовой информации.

Сирийская Арабская Республика для размещения пункта материально-технического обеспечения передает России в безвозмездное пользование на 49 лет территорию, которая находится в определенных границах земли и акватории, указанных в подписанном сторонами соглашении. Известно, что на безвозмездной основе ВМФ РФ также получит имеющуюся инфраструктуру для размещения материально-технического обеспечения пункта. Как сообщала Газета.Ru ранее, стороны могут продлить подписанное соглашение по истечении 49 лет еще на 25 лет. 

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Ирина Селезнева
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