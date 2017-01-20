Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в ХМАО

Ханты-Мансийск, 20 января. Тело мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты, было обнаружено в Ханты-Мансийске. Как стало известно, инцидент произошел утром в пятницу.

По словам очевидцев, молодой человек выпрыгнул с крыши 14-этажного дома по улице Светлая. От полученных травм он скончался на месте. К месту прибыли сотрудники полиции.

Сами жители многоэтажки заявили, что именно в этом доме случилось как минимум три аналогичных инцидента за последние семь лет, поскольку доступ на крышу абсолютно свободный.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел трагичный инцидент: рабочий сорвался в лифтовую шахту на одной из строительных площадок.