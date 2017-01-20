Обама соскучился по президентскому креслу, не успев покинуть Белый дом

Вашингтон, 20 января. Уходящий президент США Барак Обама признался, что уже испытывает ностальгию по Овальному кабинету, хотя он еще не успел официально покинуть Белый дом.

«Конечно испытываю», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Когда репортеры попросили главу государства сказать пару слов американскому народу, политик ограничился лишь одним: «Спасибо».

Напомним, что Обама, который дважды избирался президентом, руководил США на протяжении последних восьми лет. Согласно традиции, он оставил своему преемнику записку в верхнем ящике рабочего стола, содержание которой остается тайной. Трамп официально вступит в должность после своей инаугурации, которая состоится в пятницу вечером.

