Мощный взрыв разнес дом в пригороде Парижа

Париж, 20 января. Мощный взрыв прогремел в четырехэтажном здании в пригороде Булонь-Бийанкур на западе Парижа.

В результате происшествия оказались серьезно повреждены два этажа дома. На месте взрыва работают пожарные-спасатели. Жильцы трех соседних зданий были эвакуированы.

По последним данным, при взрыве пострадали минимум два человека. Согласно предварительной информации, причиной случившегося стала утечка газа, произошедшая из-за технической неисправности.