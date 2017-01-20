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Мощный взрыв разнес дом в пригороде Парижа
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Мощный взрыв разнес дом в пригороде Парижа

Сегодня 18:22
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Мощный взрыв разнес дом в пригороде Парижа

Париж, 20 января. Мощный взрыв прогремел в четырехэтажном здании в пригороде Булонь-Бийанкур на западе Парижа.

В результате происшествия оказались серьезно повреждены два этажа дома. На месте взрыва работают пожарные-спасатели. Жильцы трех соседних зданий были эвакуированы. 

По последним данным, при взрыве пострадали минимум два человека. Согласно предварительной информации, причиной случившегося стала утечка газа, произошедшая из-за технической неисправности.

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Катерина Михайлиди
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