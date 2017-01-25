ВКС РФ получили партию модернизированных Ми-8

Москва, 25 января. Холдинг «Вертолеты России» передал Минобороны РФ партию модернизированных транспортно-военных Ми-8МТВ-5.

Представители холдинга, входящего в состав госкорпорации «Ростех», сообщили, что машины, предназначенные для военного ведомства, прошли все испытания на летном комплексе, так же был проведен контроль качества и отработаны составные части вертолетов. Вертолеты оснастят современным пилотажно-навигационным и радиоэлектронным оборудованием, на машины поставят дополнительную силовую установку. Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 поставляется силовым структурам Российской Федерации и предназначен для перевозки грузов и техники массой до четырех тонн. Машина может использоваться для поисково-спасательных операций и эвакуации пострадавших во время стихийных бедствий.