Спасатели обнаружили еще пять выживших после схода лавины на отель в Италии

Рим, 20 января. В ходе спасательной операции в отеле «Ригопьяно» в центре Италии, который накрыла лавина, были обнаружены живыми еще пять человек, сообщает агентство АНСА, ссылаясь на руководство пожарников.

Итальянские спасатели зафиксировали сигналы от выживших после схода снежной лавины на отель «Ригопьяно» в Абруццо. Однако, до людей, заблокированных снегом, они пока не добрались. Руководство пожарной службы, ведущей поиски, уточняет, что до сих пор были обнаружены шесть человек. «О восьми выживших можно говорить с учетом тех двух человек, которым была оказана помощь еще накануне», — пояснил спикер АНСА.

В настоящий момент по предварительным данным на поверхность подняты четыре человека, среди выживших находится два ребенка. Известно, что о ЧП сообщил повар отеля, который отсутствовал на работе. Его жена и сын благополучно спасены. Как сообщала ранее Газета.Ru, спасательные работы шли всю минувшую ночь, в заваленном снегом здании находилось около 30 человек.







