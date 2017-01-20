Обама спрятал в Овальном кабинете записку для Трампа

Вашингтон, 20 января. Президент США Барак Обама, который в пятницу официально сложил свои полномочия, оставил записку своему преемнику Дональду Трампу, навсегда покидая Белый дом.

Согласно традиции, записку политик спрятал в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете. Обама заявил, что оставит Вашингтон вместе с семьей сразу же после речи Трампа на инаугурации. Трамп, в свою очередь, проводит своего предшественника к выходу через восточный портал здания Конгресса.

Напомним, что инаугурация Трампа состоится в пятницу вечером. После проведения церемонии передачи власти победивший на выборах кандидат официально вступит в должность.