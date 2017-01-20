Российские разработчики создадут многоразовую ракету «Корона»

Москва, 20 января. Государственный ракетный центр предложил возобновить работы по созданию многоразовой ракеты-носителя «Корона» для использования в интересах «Роскосмоса».

Многоразовая одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки предназначается для доставки грузов на МКС и строительства модульных станций на орбите Земли. При стартовой массе 290 тонн ракета сможет выводить на орбиту полезный груз массой до 7 тонн, после чего возвращаться на Землю, готовность к очередному старту составляет всего сутки. Носитель планируют оснастить высокоэффективным маршевым двигателем, корпус будет выполнен из углепластика, в качестве топлива разработчики намерены использовать кислород и водород.