Сирия, 20 января. ВКС России и ВВС Сирии поддерживают наступление САА на позиции ИГ* на юге от Дейр эз-Зора. Сирийская армия продолжает контратаковать укрепрайоны боевиков оппозиции на окраине Дамаска. Турецкие войска совместно с отрядами ССА** противостоят террористам ИГ в боях в районе города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Мадая, находящегося на юго-востоке от города Дамаск, продолжаются столкновения между боевиками оппозиционных группировок, отказавшихся соблюдать режим тишины в рамках плана перемирия правительства САР, и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В данный момент артиллерия САА обстреливает опорные пункты боевиков из артиллерии и минометов. Сообщается, что уничтожена группа боевиков, однако бои в этой части провинции пока продолжаются.

Провинция Алеппо

В результате массированной атаки опорных пунктов террористов ИГ военнослужащим правительственных войск удалось отбить населенный пункт Шамир, расположенный в восточной части провинции между городами Аль-Баб и Алеппо. Подразделения САА оттеснили боевиков назад с их позиций в регионе и нанесли им серьезный урон в численной силе. Кроме того, ликвидированы две автомашины с крупнокалиберными пулеметами террористов.

В окрестностях города Аль-Баб идут ожесточенные бои между силами операции «Щит Евфрата» и террористами ИГ. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются в районе населенного пункта Аль-Сефлания на окраине города. Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и турецкая армия ведут перестрелки с боевиками ИГ из крупнокалиберной артиллерии и пулеметов. Обе стороны несут потери в живой силе.

Вблизи позиций армии Турции на окраине города Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник ИГ, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал блокпост турецких сил. В результате взрыва погибли пять военнослужащих, еще около десяти получили ранения.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс подразделения правительственных сил наступают на опорные пункты террористов ИГ сразу на нескольких направлениях. Столкновения идут на северо-востоке от сирийской военной базы «Т-4», в районе нефтяного месторождения Аль-Махр и к северу от города Аль-Карьятейн. Информация о ходе операции в настоящий момент устанавливается.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие сирийской армии ведут контратаку позиций террористов ИГ в районе кладбища на юге города Дейр эз-Зор. ВВС САР и ВКС России поддерживают операцию с воздуха, нанося удары по местам концентрации сил ИГ. В ходе контрнаступления правительственным войскам удалось занять несколько стратегически важных высот, откуда артиллерия САА в данный момент обстреливает боевиков. Таким образом, террористы вынуждены постепенно отступать, однако перестрелки пока продолжаются.

Тем временем, как сообщает медиа-центр провинции Дейр эз-Зор, в районе блокпоста «Панорама» к юго-западу от Дейр эз-Зора вновь вспыхнули бои между правительственными войсками и отрядами террористов ИГ. По данным источника, в ходе столкновения уничтожена группа боевиков. Перестрелки в этой части города, однако, время от времени возобновляются.

Провинция Даръа

По информации одного из сирийских новостных центров, самолеты ВВС САР в поддержку контрнаступления сирийской армии на позиции боевиков террористических формирований в окрестностях города Тафас на севере провинции Даръа нанесли серию ударов по скоплениям террористов. Источник сообщает, что ликвидировано около десяти боевиков и несколько единиц техники, в том числе две БМП.

Провинция Хама

Сирийские войска провели массированную контратаку позиций боевиков террористических формирований недалеко от населенного пункта Акраб, находящегося в южной части провинции Хама. Правительственные военнослужащие нанесли мощные удары по укрепленным районам террористов из крупнокалиберных арторудий. В результате под обстрелом со стороны САА была уничтожена группа боевиков, также террористы понесли потери в военной технике. Однако короткие перестрелки в этом регионе время от времени возобновляются.

Ирак

Как заявил представитель командования иракской армии, ВВС Ирака провели серию мощных бомбардировок укрепленных районов террористов ИГ на окраинах населенных пунктов Телль-Кайф и Аль-Сехажди на севере от города Мосул. По данным источника, в результате операции были обезврежены по меньшей мере 88 боевиков. Кроме того, было уничтожено множество единиц техники ИГ.