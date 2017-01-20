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Сирия новости 20 января 2017 19.30: Турция и ССА ведут бои с ИГ в Алеппо, ВКС РФ помогают САА в Дейр эз-Зоре
Новости Сирии

Сирия новости 20 января 2017 19.30: Турция и ССА ведут бои с ИГ в Алеппо, ВКС РФ помогают САА в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
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ВКС РФ поддержали контрнаступление САА на укрепрайоны ИГ на юге от Дейр эз-Зора

Сирия, 20 января. ВКС России и ВВС Сирии поддерживают наступление САА на позиции ИГ* на юге от Дейр эз-Зора. Сирийская армия продолжает контратаковать укрепрайоны боевиков оппозиции на окраине Дамаска. Турецкие войска совместно с отрядами ССА** противостоят террористам ИГ в боях в районе города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Мадая, находящегося на юго-востоке от города Дамаск, продолжаются столкновения между боевиками оппозиционных группировок, отказавшихся соблюдать режим тишины в рамках плана перемирия правительства САР, и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). В данный момент артиллерия САА обстреливает опорные пункты боевиков из артиллерии и минометов. Сообщается, что уничтожена группа боевиков, однако бои в этой части провинции пока продолжаются.

Провинция Алеппо

В результате массированной атаки опорных пунктов террористов ИГ военнослужащим правительственных войск удалось отбить населенный пункт Шамир, расположенный в восточной части провинции между городами Аль-Баб и Алеппо. Подразделения САА оттеснили боевиков назад с их позиций в регионе и нанесли им серьезный урон в численной силе. Кроме того, ликвидированы две автомашины с крупнокалиберными пулеметами террористов.

Войска САА в ходе боев с ИГ отбили населенный пункт на востоке Алеппо

В окрестностях города Аль-Баб идут ожесточенные бои между силами операции «Щит Евфрата» и террористами ИГ. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются в районе населенного пункта Аль-Сефлания на окраине города. Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и турецкая армия ведут перестрелки с боевиками ИГ из крупнокалиберной артиллерии и пулеметов. Обе стороны несут потери в живой силе.

Вблизи позиций армии Турции на окраине города Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник ИГ, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал блокпост турецких сил. В результате взрыва погибли пять военнослужащих, еще около десяти получили ранения.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс подразделения правительственных сил наступают на опорные пункты террористов ИГ сразу на нескольких направлениях. Столкновения идут на северо-востоке от сирийской военной базы «Т-4», в районе нефтяного месторождения Аль-Махр и к северу от города Аль-Карьятейн. Информация о ходе операции в настоящий момент устанавливается.

Сирийская армия наступает на позиции ИГ к северо-востоку от базы «Т-4»

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие сирийской армии ведут контратаку позиций террористов ИГ в районе кладбища на юге города Дейр эз-Зор. ВВС САР и ВКС России поддерживают операцию с воздуха, нанося удары по местам концентрации сил ИГ. В ходе контрнаступления правительственным войскам удалось занять несколько стратегически важных высот, откуда артиллерия САА в данный момент обстреливает боевиков. Таким образом, террористы вынуждены постепенно отступать, однако перестрелки пока продолжаются.

Тем временем, как сообщает медиа-центр провинции Дейр эз-Зор, в районе блокпоста «Панорама» к юго-западу от Дейр эз-Зора вновь вспыхнули бои между правительственными войсками и отрядами террористов ИГ. По данным источника, в ходе столкновения уничтожена группа боевиков. Перестрелки в этой части города, однако, время от времени возобновляются.

Провинция Даръа

По информации одного из сирийских новостных центров, самолеты ВВС САР в поддержку контрнаступления сирийской армии на позиции боевиков террористических формирований в окрестностях города Тафас на севере провинции Даръа нанесли серию ударов по скоплениям террористов. Источник сообщает, что ликвидировано около десяти боевиков и несколько единиц техники, в том числе две БМП.

ВВС Сирии провели бомбардировку позиций боевиков на севере провинции Даръа

Провинция Хама

Сирийские войска провели массированную контратаку позиций боевиков террористических формирований недалеко от населенного пункта Акраб, находящегося в южной части провинции Хама. Правительственные военнослужащие нанесли мощные удары по укрепленным районам террористов из крупнокалиберных арторудий. В результате под обстрелом со стороны САА была уничтожена группа боевиков, также террористы понесли потери в военной технике. Однако короткие перестрелки в этом регионе время от времени возобновляются.

Ирак

Как заявил представитель командования иракской армии, ВВС Ирака провели серию мощных бомбардировок укрепленных районов террористов ИГ на окраинах населенных пунктов Телль-Кайф и Аль-Сехажди на севере от города Мосул. По данным источника, в результате операции были обезврежены по меньшей мере 88 боевиков. Кроме того, было уничтожено множество единиц техники ИГ. 

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