Сирия: российские специалисты базы «Тартус»​ окажут помощь флоту Дамаска

Москва, 20 января. Россия обязуется по запросу Сирии направить специалистов по восстановлению военных кораблей, говорится в российско-сирийском соглашении по морскому порту Тартус.

Сегодня опубликовано российско-сирийское соглашение о расширении и модернизации базы обеспечения ВМФ РФ в морскому порту Тартус на портале правовой информации. В документе указывается, что российская сторона на безвозмездной основе обязуется направить в Сирию специалистов для оказания помощи по восстановлению технической готовности боевых кораблей САР. Как сообщало агентство Ura.ru ранее, согласно подписанному соглашению Россия по запросу Дамаска может оказать содействие в организации ПВО и противодиверсионной обороны Тартуса, а также при проведении поисково-спасательных операций.