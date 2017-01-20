Захарова объяснила, почему Трамп выглядел на выборах как пророссийский кандидат

Москва, 20 января. Во время президентских выборов в США среди кандидатов не было ни одного по-настоящему пророссийски настроенного политика.

Такое заявление сделала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предположения американских чиновников о том, что победивший на выборах Дональд Трамп может быть связан с Россией. По ее словам, Трамп показался многим пророссийским на фоне Хиллари Клинтон, которая не скрывала своей неприязни к Москве.

«Не было никакого пророссийского кандидата. Был кандидат с ярко выраженным русофобским настроем. Возможно, на фоне этого многие посчитали, что второй кандидат будет пророссийским. Такого не было», — отметила Захарова, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».