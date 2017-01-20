Корабль «Адмирал Макаров» вернулся на завод после испытаний в море

Калининград, 20 января. Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся на завод «Янтарь» после ракетных стрельб для продолжения испытаний.

Фрегат провел успешные стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Штиль», однако государственные испытания корабля, отмечают на заводе, полностью пока не завершены. Сейчас на фрегате началась ревизия материально-технической базы. «Адмирал Макаров» будет передан Министерству обороны России в первом квартале текущего года, после чего корабль войдет в боевой состав Военно-морского флота РФ. Фрегат предназначен для противодействия надводным и подводным кораблям противника и отражения воздушных атак.