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Российские банки создадут единую базу биометрических данных клиентов
Россия

Российские банки создадут единую базу биометрических данных клиентов

Сегодня 18:12
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Российские банки создадут единую базу биометрических данных клиентов

Москва, 20 января. Российские банки могут создать единую базу биометрических параметров клиентов. Соответствующая инициатива обсуждается с ЦБ и Минкомсвязи РФ.

Кредитные организации рассчитывают с помощью единой базы упростить внедрение биометрических систем. Как сообщил источник, близкий к ЦБ РФ, совещание по данному вопросу должно состояться в ближайшие недели.

Как сообщил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, некоторые банки уже используют компьютерную технологию распознавания лиц для удаленной повторной идентификации клиентов, разработанную российской компанией VisionLabs.

При этом, чтобы провести широкомасштабную биометрию в России необходимо изменить законодательство и создать национального оператора биометрических данных, заявил руководитель центра инновационного развития Бинбанка Павел Чеботарев.

«Кроме того, провести биометризацию населения. Мы прорабатываем несколько проектов, связанных с биометрической идентификацией клиентов, в первую очередь — по лицу», — сказал Чеботарев газете «Известия».

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Катерина Михайлиди
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