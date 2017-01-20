Цена кровавой расправы: стамбульский стрелок получил от ИГИЛ трех женщин в награду

Печально прославившийся стрелок Абдулкадир Машарипов был арестован за нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек. Его задержали вместе с четырьмя другими людьми в убогой квартире в турецком городе. Среди находившихся в ней были и три женщины, которые предположительно были отправлены ему в качестве приза за выполнение новогоднего теракта. Подробности материала Daily Mail под названием Istanbul killer sent three women ISIS reward представляет Федеральное агентство новостей.

Предполагаемый убийца Машарипов был задержан в ходе полицейской операции и признался в совершении теракта в ночном клубе Reina, в котором люди праздновали начало 2017 года и не подозревали, что совсем скоро здесь начнется кровавая расправа. Власти быстро выяснили, что он гражданин Узбекистана и обучался в Афганистане для совершения теракта от имени ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Вместе с ним были арестованы и три женщины из Сомали, Сенегала и Египта.

В некоторых течениях ислама существует убеждение, что тот, кто умирает во имя аллаха, одаривается 72 девственницами по достижении небес. Хотя Машарипов получил награду, не отдав свою жизнь во имя религии, не до конца понятно, были ли посланные ему женщины девственницами.

Четыре сообщника стрелка были также арестованы в полуразрушенной квартире, которая была всего в 40 километрах от места кровавого нападения. В Сети уже появились фотографии из квартиры, на которых среди других вещей можно увидеть пакет с деньгами и экземпляр Корана. Написанная от руки на бумаге с розовыми сердечками записка тоже, видимо, оставленная преступником, гласила: «Делай все, что хочешь... Мне теперь все равно, я не могу помочь никому. Конечно, я не могу помочь и себе. Но если вы хотите этого, то ничего страшного, я буду в другом месте».

Два пистолета, мобильный телефон, sim-карты и свыше 100 000 евро наличными были обнаружены в момент поимки гражданина Узбекистана в доме своего друга в районе Эсеньюрт. Между тем турецкое издание Hurriyet Daily News, ссылаясь на источники в спецслужбах, заявило, что стрелок получал приказы непосредственно из Ракки, главного оплота ИГ в Сирии. В докладе со ссылкой на турецкие власти и полицейские расследования говорилось, что первоначальной целью атаки была знаменитая площадь Таксим в Стамбуле. Но план был изменен из-за повышенных мер безопасности на площади.

Сообщается также, что Машарипов прибыл в Турцию в январе прошлого года через Иран, получив приказ присоединиться к боевым действиям в Сирии. Тогда он поселился в турецком городе Конья. В ходе подготовки к теракту Машарипов отправился в Стамбул 16 декабря и жил в доме ИГ в районе Башакшехир.

Ночной клуб Reina Машарипов заметил за пару часов до новогодней ночи, когда проезжал на такси вдоль берега Босфора. Он предложил новую цель своему куратору и получил одобрение. Тогда предполагаемый стрелок отправился за своим оружием в район Зейтинбурну, где он был за два дня до нападения.

Затем он застрелил охранника и еще одного человека перед входом в Reina, а затем выпустил залп из пуль на людей, праздновавших Новый год. Турецкие чиновники говорят, что злоумышленник, который переоделся в ночном клубе, смешался с толпой выживших и сбежал.

Полиция было близка к поимке Машарипова на следующий день после нападения, увидев его на заднем сиденье автомобиля. По ним была открыта стрельба, но подозреваемый сбежал. Как выяснилось, ненадолго.