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Новый саперный полк сформирован в Краснодарском крае
Россия

Новый саперный полк сформирован в Краснодарском крае

Сегодня 17:47
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Новый саперный полк сформирован в Краснодарском крае

Краснодар, 20 января. Минобороны РФ сформировало новый инженерно-саперный полк в Южном военном округе.

Новое формирование вошло в состав 49-й общевойсковой армии ЮВО. Саперные группы уже выполняют разминирование и уничтожение снарядов, гранат и авиабомб времен Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края по заявкам военкомата. Полк получил на вооружение путепрокладчики БАТ-2, специальные машины МДК-3, плавающие транспортеры ПТС-2 и инженерные машины ИМР-2. Также саперы снабжены миноискателями нового типа «Коршун» и защитными костюмами «Сокол».

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Алексей Громов
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