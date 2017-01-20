FAN-TV Лента новостей
Экс-глава Генштаба ВС РФ назвал вероятную причину захвата Пальмиры ИГ
Политика

Экс-глава Генштаба ВС РФ назвал вероятную причину захвата Пальмиры ИГ

Сегодня 18:01
154

Запоздалая реакция: экс-глава Генштаба ВС РФ назвал причину сдачи Пальмиры

Москва, 20 января. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский считает, что именно из-за отсутствия постоянного мониторинга и контроля за ситуацией боевикам «Исламского государства» (ИГ) удалось захватить сирийскую Пальмиру в декабре 2016 года.

По словам генерала армии, ситуация с потерей Пальмиры не является очередной «неожиданностью».

«Очевидно, что не было постоянного контроля и мониторинга обстановки и ситуации, — подчеркнул Балуевский. — Была запоздалая реакция».

По мнению Балуевского, это является еще одним подтверждением, что во время войны необходимо находиться в постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям.

Читайте также: Сенатор Морозов: Действия ИГИЛ в Пальмире — косвенный удар по России

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал варварством уничтожение боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» памятников в сирийской Пальмире.

комментарии
Тимур Румянцев
#сирия #пальмира
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 20 января

Сегодня 19:00
3

База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

Сегодня 18:34
102

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, РФ получила «Тартус» на 49 лет, ИГ выбьют из Пальмиры

Сегодня 18:29
208

Подарок для Турции, урок для Украины: в Совфеде оценили перспективы «Турецкого потока»

Сегодня 18:02
274

Олейник: Порошенко использует Roshen, чтобы помочь объявить импичмент Трампу

Сегодня 18:00
483
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Депутат Валуев назвал Трампа самым необычным президентом в истории США

19:04

Цена кровавой расправы: стамбульский стрелок получил от ИГИЛ трех женщин в награду

19:02

Шойгу высоко оценил вклад ДОСААФ в развитие армии России

19:01

Главные новости 20 января

19:00

Служба безопасности отобрала у Трампа любимый смартфон

18:54

Российская шансонье подала «дьявольский» иск против «Свинки Пеппы»

18:46

Изувеченное тело мужчины найдено под окнами многоэтажки в ХМАО

18:42

«Гром» среди ясного неба: Эр-Рияд заморозил финансирование украинского «Искандера»

18:35

База в Тартусе делает РФ главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке — политолог

18:34

Тартус: Россия безвозмездно получит инфраструктуру морской базы Сирии

18:30

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, РФ получила «Тартус» на 49 лет, ИГ выбьют из Пальмиры

18:29

Мощный взрыв разнес дом в пригороде Парижа

18:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Депутат Валуев назвал Трампа самым необычным президентом в истории США
Читать
Закрыть