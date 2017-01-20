Экс-глава Генштаба ВС РФ назвал вероятную причину захвата Пальмиры ИГ

Москва, 20 января. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский считает, что именно из-за отсутствия постоянного мониторинга и контроля за ситуацией боевикам «Исламского государства» (ИГ) удалось захватить сирийскую Пальмиру в декабре 2016 года.

По словам генерала армии, ситуация с потерей Пальмиры не является очередной «неожиданностью».

«Очевидно, что не было постоянного контроля и мониторинга обстановки и ситуации, — подчеркнул Балуевский. — Была запоздалая реакция».

По мнению Балуевского, это является еще одним подтверждением, что во время войны необходимо находиться в постоянной готовности ко всякого рода неожиданностям.

Читайте также: Сенатор Морозов: Действия ИГИЛ в Пальмире — косвенный удар по России

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал варварством уничтожение боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» памятников в сирийской Пальмире.