Глава завода-производителя двигателей для ракет «Союз» ушел в отставку

Москва, 20 января. Гендиректор Воронежского механического завода, который производит двигатели для ракет «Союз», подал в отставку по собственному желанию, сообщили в Роскосмосе.

Ранее была названа причина декабрьской аварии при запуске космического грузовика «Прогресс МС-04». После работы комиссии стало известно, что неполадки связаны работой двигателей третьей ступени 11Д55 (РД-0110) для ракеты «Союз». Именно эти двигатели производятся на Воронежском механическом заводе.

В связи с неудовлетворительной работой гендиректор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы предприятия будет Алексей Уваров — замдиректора по производству. Как сообщало ранее агентство Ura.ru, Роскосмос информировал сотрудников NASA о причинах аварии.