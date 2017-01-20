Хакеры Anonymous пригрозили «разоблачить» Трампа

Москва, 20 января. Хакеры Anonymous пригрозили избранному президенту США Дональду Трампу разоблачениями.

Как сообщает газета Huffington Post, соответствующее заявление хакеры сделали после заявление Трампа в Twitter, что директор ЦРУ Джон Бреннан может стоять за утечкой «лживых новостей» о докладе экс-сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, по словам которого Россия располагает компроматом на Трампа.

«Это не восьмидесятые годы, информация не исчезает, она там», — заявили хакеры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ежедневно подвергается кибератакам, в том числе из США, Великобритании и Германии, к которым причастны спецслужбы некоторых государств.