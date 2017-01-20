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Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, РФ получила «Тартус» на 49 лет, ИГ выбьют из Пальмиры
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Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, РФ получила «Тартус» на 49 лет, ИГ выбьют из Пальмиры

Сегодня 18:29
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Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, Тартус отошел к России на 49 лет

Сирия, 20 января. Боевые действия в Сирийской Арабской Республике привели к тому, что больше 30% Старого города Алеппо уничтожено. Сирийские военнослужащие разрабатывают планы по освобождению Пальмиры от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России). Последние сирийские новости страны — в обзоре Федерального агентства новостей.

Объекты всемирного наследия

Сотрудники чрезвычайной миссии ЮНЕСКО, проводившие оценку степени ущерба, нанесенного Старому городу Алеппо, рассказали, что более 30% объектов всемирного наследия было варварски уничтожено.

В организации подчеркивают, что от действий боевиков радикального толка пострадала Великая мечеть Омейядов. Более того, исламисты практически полностью уничтожили ряд всевозможных цитаделей, мечетей и церквей. Пострадали и традиционные арабские рынки, медресе, хаммамы, музеи и другие значимые исторические здания в Алеппо.

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, Тартус отошел к России на 49 лет

Кроме этого, миссия ЮНЕСКО обсудила с представителями городского совета, департамента древностей и музеев Сирии чрезвычайные меры, которые помогли бы выработать предложения по совместному восстановлению и защите памятников архитектуры.

Армия САР отобьет Пальмиру

Разрушение древних памятников в сирийской Пальмире — ужасная трагедия, но сирийские военнослужащие не оставляют планов по освобождению захваченного населенного пункта.

«То, что происходит, это настоящая трагедия, трагедия с точки зрения потери мирового культурного исторического наследия. Варварские действия террористов продолжаются, и, конечно, насколько мы знаем, сирийские военные не оставляют планов освободить этот город, а также все другие города от террористов», — прокомментировал обстановку в Сирии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, Тартус отошел к России на 49 лет

Как рассказали в ставке командования правительственных сил Сирии, в настоящее время проводится подсчет сил, которые могут понадобиться для проведения операции по освобождению Пальмиры. Эти части должны будут провести молниеносную атаку и выбить боевиков  из многострадального древнего города.

Напомним, ранее боевики террористической группировки ИГИЛ разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире.

Тартус отошел к России на 49 лет

Подписанное Россией и Сирией соглашение по Тартусу будет действовать на протяжении почти 50 лет. Об этом говорится в соглашении, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новости Сирии: 30% старого Алеппо уничтожено, Тартус отошел к России на 49 лет

Примечательно, что договор будет автоматически продлеваться на следующие 25 лет, если ни одна из подписавших сторон не менее чем за год до истечения срока не уведомит вторую сторону о своем желании прервать его. Это означает, что Российская Федерация может использовать базу материально-технического обеспечения «Тартус» так, как посчитает нужным. 

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