Страна нищих стариков: МВФ и Гройсман обрекают украинских пенсионеров на голодную смерть

В опубликованном накануне специальном меморандуме Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз потребовал от правительства Украины повысить в стране пенсионный возраст, провести монетизацию льгот и более чем вдвое увеличить обязательный трудовой стаж. Идя на поводу у западных «партнеров», украинский кабинет министров планирует не позднее июля нынешнего года провести верификацию выплат, резко сократить число получателей пособий и даже лишить пенсий целый ряд категорий граждан, уже вышедших на заслуженный отдых.

По мнению аналитиков, в условиях нового подорожания продуктов, услуг и тарифов на грань жизни и смерти будут поставлены миллионы жителей Украины, и без того едва сводящих концы с концами. Чем обернутся требования Запада и намерения официального Киева, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

В интервью одному из киевских телеканалов министр социальной политики Украины Андрей Рева в довольно резкой форме заявил, что государство «просто обязано» вернуть единые правила пенсионного обеспечения и, образно выражаясь, «перестать кормить лишние рты».

«Пенсию нужно заработать, — подчеркнул он. — Тот, кто работал и платил государству, имеет право выйти на пенсию и получать свои деньги».

При этом министр выразил твердую уверенность, что сам факт достижения человеком пенсионного возраста не должен являться основанием для начисления соответствующих выплат.

Более того — Киев реализовал масштабную акцию по проверке тех же пенсионеров на финансовую состоятельность: если человек, попавший в поле зрения сотрудников Минфина, в течение последних шести месяцев получал доход, вдвое превышающий минимальный размер пенсии, он автоматически будет исключен из большинства социальных программ.

«Я продал свой старенький «Москвич» и гараж в придачу за две тысячи американских долларов, — рассказал корреспонденту ФАН 85-летний житель Харькова, бывший полковник Советской армии Вячеслав Крикун. — В итоге лишился субсидии на отопление и свет: чиновники обвинили меня в незаконном получении доходов. Разве я сделал что-то незаконное?».

По всей видимости, сделал. С 1 декабря прошлого года правительство Украины подняло минимальный размер пенсии с 1130 до 1247 гривен. Средняя стоимость коммунальных услуг в стране на сегодня составляет 3500 гривен.

«Крикун скрыл дополнительный источник финансовых поступлений, а, следовательно, не имеет права на государственную поддержку, — отметила в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей юрист Юлия Ткач. — Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем по этой причине право на таковую поддержку потеряют тысячи украинцев».

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш располагает иными данными. По ее словам, местный пенсионный фонд урезается на 4,1 миллиарда гривен, и средняя пенсия останется на уровне ниже прожиточного минимума в 2,5 раза. «Таким образом, более 12 миллионов пенсионеров на Украине обнищают вконец», — резюмировала она.

Любопытно, что это мнение полностью разделяет и украинский премьер-министр Владимир Гройсман. «За 25 лет независимости с пенсиями наше государство дошло до ручки, — отметил глава Кабмина. — Наше стратегическое задание в 2017-м году — исправить сложившуюся ситуацию».

Правда, каким образом «сложившаяся ситуация» будет исправлена, Гройсман так и не сказал.

«Задача действующей украинской власти — обеспечить поступление в практически пустую казну новых кредитов Международного валютного фонда, — отмечает киевский финансист Юрий Сокольский. — И здесь уже не столь важно, превратится ли Украина в страну нищих стариков. Свой выбор олигархи на Банковой (улица в правительственном квартале Киева — прим. ФАН) сделали. Всего-навсего обрекли пенсионеров на голодную смерть».

А тем временем сразу в пяти крупных городах Украины одновременно разразился новый финансовый скандал. Из-за нерадивости коммунальщиков миллионы украинцев получили платежные документы с астрономическими суммами за оказанные услуги ЖКХ. Не платить по этим документам невозможно: соответствующие структуры угрожают неплательщикам отъемом жилья. На этом фоне угрожающе звучат выводы Киевского международного института социологии, согласно отчету которого, каждый пятый житель Украины признался в нехватке денег на еду. Не понимать это украинский Кабмин не может.